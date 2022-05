Milan, capitolo Ibrahimovic: ecco cosa vuole fare lo svedese in futuro (Di giovedì 19 maggio 2022) In casa Milan tiene banco anche la situazione Ibrahimovic. Lo svedese alle prese con cosa fare in futuro: la situazione Come scrive il Corriere dello Sport in questo momento Zlatan Ibrahimovic è concentrato unicamente sulla gara di domenica col Sassuolo e sull’obiettivo scudetto. Qualsiasi decisione sul futuro sarà rinviata a fine stagione, anche se gli ultimi segnali lascerebbero propendere verso il ritiro dall’attività e il conseguente addio al Milan. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) In casatiene banco anche la situazione. Loalle prese conin: la situazione Come scrive il Corriere dello Sport in questo momento Zlatanè concentrato unicamente sulla gara di domenica col Sassuolo e sull’obiettivo scudetto. Qualsiasi decisione sulsarà rinviata a fine stagione, anche se gli ultimi segnali lascerebbero propendere verso il ritiro dall’attività e il conseguente addio al. L'articolo proviene da Calcio News 24.

