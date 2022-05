Milan, anche Nesta per il futuro della Primavera (Di giovedì 19 maggio 2022) Fra i profili di allenatore che il Milan sta tenendo in considerazione per il futuro della Primavera rossonera c'è anche quello di... Leggi su calciomercato (Di giovedì 19 maggio 2022) Fra i profili di allenatore che ilsta tenendo in considerazione per ilrossonera c'èquello di...

Advertising

mauro_suma : A Manchester parlano del modello Milan che dovrebbe essere adottato anche dal Manchester United #sonsoddisfazioni - SimoneGambino : In palio domenica non solo lo Scudetto ma anche il posizionamento nelle fasce della prossima Champions League. In… - capuanogio : Il valore di #Leao è più che triplicato dopo questa stagione e ormai si aggira sui 100 milioni. Il #Milan deciso a… - caleee12 : @milan_risorto @amoflorenzi Spiegamelo anche a me ho bisogno di tranquillizzarmi - _Sim95_2 : @milan_risorto Non ci riuscirei mai non sono il tipo ma quando proprio mi fa incazzare qualche schiaffo glielo dato… -