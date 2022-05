(Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo il primo varato lo scorso dicembre che ha stabilito una quota di 69.700 ingressi di lavoratori extracomunitari in Italia, è in arrivo in tempi brevi un secondo2022. Lo ha ...

Advertising

iconanews : Migranti: Molteni, presto nuovo decreto flussi -

Agenzia ANSA

L'emanazione del provvedimento, ha spiegato, si rende necessaria "per corrispondere prontamente alle richieste che arrivano dal mondo produttivo". .Non possiamo lasciare soli i Paesi in prima linea' rispetto ai flussi dei. 'Dobbiamo ... degli sbarchi sembra interessarsi ormai solo l'opposizione e, nel governo, Nicola, ... Migranti: Molteni, presto nuovo decreto flussi - Ultima Ora Dopo il primo varato lo scorso dicembre che ha stabilito una quota di 69.700 ingressi di lavoratori extracomunitari in Italia, è in arrivo in tempi brevi un secondo decreto flussi 2022. (ANSA) ...