"Mi hanno presa per pazza": la scomparsa di Cristina e il segreto dell'immigrato (Di giovedì 19 maggio 2022) Cristina Golinucci è scomparsa nel 1992, la sua auto ferma al convento in cui si era recata. Un sudafricano confessò a un religioso il suo omicidio, ma poi ritrattò Leggi su ilgiornale (Di giovedì 19 maggio 2022)Golinucci ènel 1992, la sua auto ferma al convento in cui si era recata. Un sudafricano confessò a un religioso il suo omicidio, ma poi ritrattò

Advertising

yattamau : RT @MarcoRizzoPC: L’ipocrisia di Draghi sul gas russo, l'Eni avvia l'iter per il doppio conto in euro e in rubli. Il gruppo italiano ha sp… - _yoongissmile : @Hanji_quokka_ È stata la stessa cosa per me, sono stata quasi un anno a dire di voler seguire solo loro, almeno al… - GastoneSabba : RT @MarcoRizzoPC: L’ipocrisia di Draghi sul gas russo, l'Eni avvia l'iter per il doppio conto in euro e in rubli. Il gruppo italiano ha sp… - fantastilandia : @pierofassino @Deputatipd @ItalyMFA E cosa ne dovrebbe fare l'ONU? Le Nazioni Unite hanno lo scopo di mantenere la… - sofvsticated : Embè...mi hanno presa e...insomma...a settembre sono di nuovo in Inghilterra...cioè...?? -