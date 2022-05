Meteo, in arrivo una fiammata africana: weekend rovente sull’Italia (Di giovedì 19 maggio 2022) Il Meteo italiano nelle prossime ore potrebbe essere travolto da una nuova fiammata africana. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere nel weekend. Ci sarà ancora caldo nel futuro dell’Italia, con l’anticiclone africano che non accenna a fermarsi. Infatti avremo un Meteo caratterizzato da un caldo in continuo aumento. Andiamo quindi a vedere cosa succederà L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Ilitaliano nelle prossime ore potrebbe essere travolto da una nuova. Andiamo quindi a vedere cosa potrebbe succedere nel. Ci sarà ancora caldo nel futuro dell’Italia, con l’anticiclone africano che non accenna a fermarsi. Infatti avremo uncaratterizzato da un caldo in continuo aumento. Andiamo quindi a vedere cosa succederà L'articolo proviene da Inews24.it.

