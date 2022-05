Mercedes-AMG - L'elettrica nativa di Affalterbach arriverà nel 2025 (Di giovedì 19 maggio 2022) Il futuro è elettrico anche per un marchio come AMG, comunemente associato alle prestazioni e, quindi, a grosse cilindrate e motori endotermici potenti. Un primo assaggio di quel che ci aspetta, a partire dal 2025, ce lo offre oggi la Vision AMG: il prototipo di una spettacolare coupé a batteria sviluppata interamente dal foglio bianco. Non solo il design che, pur tradendo affinità con la Vision EQXX, incarna lo spirito del brand di Affalterbach. Anche gli accumulatori, ad alte prestazioni e alto voltaggio, e il motore, che è a flusso assiale, sviluppato dalla Yasa, sono fatti apposta. Una base ad hoc. La prima Ev del brand sportivo della Mercedes nascerà su una piattaforma dedicata, denominata AMG.Ea e attualmente ancora in fase di sviluppo. Anche per questo motivo la concept si presenta senza entrare nel dettaglio di numeri e dati ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 19 maggio 2022) Il futuro è elettrico anche per un marchio come AMG, comunemente associato alle prestazioni e, quindi, a grosse cilindrate e motori endotermici potenti. Un primo assaggio di quel che ci aspetta, a partire dal, ce lo offre oggi la Vision AMG: il prototipo di una spettacolare coupé a batteria sviluppata interamente dal foglio bianco. Non solo il design che, pur tradendo affinità con la Vision EQXX, incarna lo spirito del brand di. Anche gli accumulatori, ad alte prestazioni e alto voltaggio, e il motore, che è a flusso assiale, sviluppato dalla Yasa, sono fatti apposta. Una base ad hoc. La prima Ev del brand sportivo dellanascerà su una piattaforma dedicata, denominata AMG.Ea e attualmente ancora in fase di sviluppo. Anche per questo motivo la concept si presenta senza entrare nel dettaglio di numeri e dati ...

