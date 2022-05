Meloni, Pnrr? Non sono soldi che cadono dal cielo: ci costano le condizioni capestro su casa e Bolkestein (Di giovedì 19 maggio 2022) Giorgia Meloni, ospite dell’evento “Pnrr: priorità e futuro dell’Italia” organizzato da Aepi e Adnkronos presso il Palazzo dell’Informazione, dice subito chiaramente come la pensa sui fondi europei. Senza perifrasi o sconti diplomatici, lontano da facile retorica e seguendo il filo logico e conseguenziale di fatti e dichiarazioni. Come vogliono coerenza e chiarezza della dialettica che la contraddistingue. «Una materia complessa che anima il dibattito politico ormai quotidianamente, quella del Pnrr – esordisce dunque la leader di Fdi – ma su cui c’è ancora molto da dire. E da chiarire soprattutto. Penso infatti che finora la trasparenza necessaria non ci sia stata. E quindi proverò a fare con voi un ragionamento su quella che è una grande opportunità per l’Italia». Cominciando, per esempio, con il sottolineare come «a noi hanno dato ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Giorgia, ospite dell’evento “: priorità e futuro dell’Italia” organizzato da Aepi e Adnkronos presso il Palazzo dell’Informazione, dice subito chiaramente come la pensa sui fondi europei. Senza perifrasi o sconti diplomatici, lontano da facile retorica e seguendo il filo logico e conseguenziale di fatti e dichiarazioni. Come vogliono coerenza e chiarezza della dialettica che la contraddistingue. «Una materia complessa che anima il dibattito politico ormai quotidianamente, quella del– esordisce dunque la leader di Fdi – ma su cui c’è ancora molto da dire. E da chiarire soprattutto. Penso infatti che finora la trasparenza necessaria non ci sia stata. E quindi proverò a fare con voi un ragionamento su quella che è una grande opportunità per l’Italia». Cominciando, per esempio, con il sottolineare come «a noi hanno dato ...

