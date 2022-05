Meloni: «Draghi ha troppi poteri. È ricorso a 50 voti di fiducia senza essere stato mai eletto» (Di giovedì 19 maggio 2022) Dalla parte dell’Italia, negli interessi degli italiani. Fedeli alle alleanze, a sostegno del popolo ucraino. Queste le parole chiave dell’intervento di Giorgia Meloni al convegno organizzato da Aepi e Admkronos sul Pnrr. La leader di FdI a Draghi riconosce lo sforzo di tenere in piedi una maggioranza mal messa e rissosa. “Oggi in Parlamento il premier Draghi prova a dare una linea sensata di politica estera. Sulla guerra in Ucraina. Alla sua maggioranza arlecchina zeppa di contraddizioni e ambiguità. Da parte di Fratelli d’Italia – ha detto la Meloni – c’è la consueta chiarezza e coerenza. Dalla parte dell’Italia, per il rispetto delle nostre alleanze internazionali. Ma a testa alta in Europa e in Occidente. A sostegno del popolo ucraino che combatte per difendere la sua libertà e la sua indipendenza. Perché questa, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Dalla parte dell’Italia, negli interessi degli italiani. Fedeli alle alleanze, a sostegno del popolo ucraino. Queste le parole chiave dell’intervento di Giorgiaal convegno organizzato da Aepi e Admkronos sul Pnrr. La leader di FdI ariconosce lo sforzo di tenere in piedi una maggioranza mal messa e rissosa. “Oggi in Parlamento il premierprova a dare una linea sensata di politica estera. Sulla guerra in Ucraina. Alla sua maggioranza arlecchina zeppa di contraddizioni e ambiguità. Da parte di Fratelli d’Italia – ha detto la– c’è la consueta chiarezza e coerenza. Dalla parte dell’Italia, per il rispetto delle nostre alleanze internazionali. Ma a testa alta in Europa e in Occidente. A sostegno del popolo ucraino che combatte per difendere la sua libertà e la sua indipendenza. Perché questa, ...

