McDonald' s | con “Sempre aperti a donare” distribuiti oltre 170mila pasti

(Di giovedì 19 maggio 2022) MILANO (ITALPRESS) – La seconda edizione di “”, lanciata a dicembre 2021, ha consolidato il proprio successo. L'iniziativa solidale che ha coinvolto's, i suoi franchisee, Fondazione per l'Infanzia Ronald, Banco Alimentare e Comunità di Sant'Egidio, ha infatti ampiamente superato l'obiettivo di150milacaldi alle persone più bisognose. Quest'anno, l'impegno di collaborazione sincera volto al supporto di chi è più in difficoltà ha raggiunto glitotaliin tutta Italia. Sono stati in totale 245 i ristoranti's che hanno aderito all'iniziativa,200 associazioni caritatevoli ...

Govor, che è concessionario dell'azienda americana dal 2015, acquisirà l'intero portafoglio di McDonald's in Russia e gestirà i ristoranti con un nuovo marchio. L'accordo dovrebbe concludersi nelle ...