Advertising

scioltokane : @LVDA_Acid A saperlo... Avrei investito volentieri una busta maxi di croccantini per farci amicizia... Col cane. - zazoomblog : Statali stravolta la busta paga: ecco chi incassa il maxi-aumento mensile - #Statali #stravolta #busta #paga: -

ilGiornale.it

... le somme trattenute inpaga nel caso in cui debbano essere versate. Il modello 730 è ... anche nei casi in cui non rientrano nelladetrazione introdotta dal decreto Rilancio. Nella ...Un doppio aumento. E anche doppi. Per i 141 mila dipendenti dei , si preannuncia unapaga per giugno. È l'effetto combinato del rinnovo del contratto delle Funzioni centrali , del quale i ministeri fanno parte, e dell'adeguamento delle cosiddette 'indennità di ... Maxi busta paga per i funzionari dei ministeri: aumenti fino a 6500 euro