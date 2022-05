Max Verstappen | focus su Montmelò | “Pista che conosciamo bene”

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il tempo dei festeggiamenti in casa Red Bull è terminato. Dopo aver piazzato una grandissima vittoria nel primo Gran Premio di Miami della storia in Formula 1, Maxe Sergio Perez si sono gettati a capofitto nei preparati per. Unache rievoca bellissimi ricordi nella mente del pilota olandese che proprio qui, a soli diciotto anni, vinse la prima gara in carriera, ottenendo un record di precocità che molto difficilmente sarà battuto nel prossimo futuro. Un predestinato, insomma, che questa volta avrà i favori del pronostico piantati sul musetto, numero uno, della sua vettura. Le parole di Maxdi Red Bull in vista del Gran Premio di Spagna “Abbiamo trascorso una settimana incredibile a Miami, da allora ho avuto un po’ di tempo per riposare con la mia famiglia e ora non vedo l’ora ...

Advertising

fuoripistanet : La Ferrari sembrava incapace di tenere il ritmo della Red Bull al Gran Premio di Miami, con Max Verstappen che ha s… - Adropof_Blue : ma victoria verstappen ha tatuato il numero di max dietro l’orecchio che tesoro?? - SebVettel_IT : Conferenza Stampa piloti, venerdì 20 maggio, ore 11:00 ???? Pierre Gasly Esteban Ocon Sebastian Vettel Max Verstappe… - mattiamaestri46 : @Gladiatorsf1 @SmilexTech Il tutto. E Max Verstappen si è lamentato di come il giovedì siano 'costretti' ad incontr… - infoitsport : F1, Ferrari: ora serve cambiare marcia. Sviluppo, coraggio e aggressività per arginare la rimonta di Max Verstappen -

Sportal

Un passo in avanti importante che dovrebbe aiutare Charles Leclerc a difendere la leadership del mondiale piloti dai continui attacchi di. Quest'ultimo, però, potrà contare su un'...La tappa catalana è molto importante per la Scuderia di Maranello, chiamata a rispondere alle due vittorie consecutive messe a segno dalla Red Bull cona Imola e a Miami (in entrambe ... Max Verstappen non dimentica il duello con Lewis Hamilton Il tempo dei festeggiamenti in casa Red Bull è terminato. Dopo aver piazzato una grandissima vittoria nel primo Gran Premio di Miami della storia in Formula 1, Max Verstappen e Sergio Perez si sono ...Charles Leclerc ci ha preso gusto e non vuole mollare la vetta del mondiale. “Mi piace essere davanti perché significa aver fatto un bel lavoro fino a questo momento, non mi infastidisce dover gestire ...