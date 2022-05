Advertising

Movieplayer.it

Quintessa Swindell ha recentemente recitato anche in Voyagers, indiretta da Paul Schrader, e nella serie Euphoria. Black Adam arriverà nelle sale americane il 21 ottobre. Il progetto ...Paul Schrader tornerà alla regia cone tra i protagonisti ci sarà anche Quintessa Swindell , prossimamente sul grande schermo con Black Adam. La produzione del film ha infatti annunciato i nuovi arrivi nel cast del ... Master Gardener: Joel Edgerton e Sigourney Weaver nella prima foto del film di Paul Schrader Joel Edgerton e Sigourney Weaver immortalati nella prima foto del nuovo film di Paul Schrader, Master Gardener. HanWay Films ha svelato la prima foto di Master Gardener, nuova fatica di Paul Schrader ...HanWay Films have unveiled a first look image from Paul Schrader’s “Master Gardener,” starring Joel Edgerton and Sigourney Weaver. “Master Gardener” tells the story of ...