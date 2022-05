(Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Unesuberante, vitale, divertente, creativo, colto come il Sud. Domenica 22 maggio alle ore 21.00 la stagione teatrale delchiude in bellezza con “Nuie simm d’o’ sud” scritto e diretto da, che ne è protagonista assieme a Gianni Conte, undedicato alla cultura, all’arte, alla bellezza dei sud del mondo. I protagonisti sono due artisti molto diversi tra loro, che hanno avuto nella loro carriera grandi successi e differenti percorsi, ma accomunati dalla stessa travolgente energia ed ironia. Racconta l’umore e la passione della gente del Sud attraverso un viaggio nella musica, una straordinaria musica che accomuna ed ha reso famose ed eterne, canzoni, capolavori napoletani, spagnoli e sud americani. LO ...

Nate da un'idea del direttore artistico, queste conversazioni - concerto vogliono narrare il fascino del capoluogo partenopeo e della sua cultura, tra canzoni, aneddoti e poesie. La ...Accanto alle presenze di attori del valore di Geppy Gleijeses,, Benedetto Casillo, Sebastiano Lo Monaco, Amanda Sandrelli, Veronica Pivetti, Giorgio Marchesi, Mariangela D'Abbraccio, ... Marisa Laurito pronta a travolgere il Giuffrè con il concerto-spettacolo "Nuje sim d'o Sud" Marisa Laurito, direttore artistico del teatro Trianon, dove il 25 novembre 2021 ci fu una serata in omaggio a Maradona, era anche lei al San Paolo ...Terminate le riprese di Mina Settembre 2 con Serena Rossi: la fiction tornerà in onda nella stagione tv 2022/2023 di Rai 1 ...