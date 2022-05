Marina Militare Nastro Rosa Tour, presentata la seconda edizione (Di giovedì 19 maggio 2022) E’ stata presentata ieri, mercoledì 18 maggio, presso la storica biblioteca di Palazzo Marina la seconda edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, evento organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con SSi Sports & Events e la Marina Militare.Il Tour 2022, patrocinato dal CONI e supportato dalla FIV e dalla Lega Navale Italiana, partirà da Genova il 12 giugno e si concluderà a Venezia l’8 luglio, con una serie di eventi velici multi-disciplina in un concept esclusivo tutto “italiano”, composto da tappe che toccheranno alcune delle più belle località marittime italiane: Genova, La Maddalena, Formia, Crotone, Brindisi, Vieste, Ancona e Venezia. Marina ... Leggi su nonsolonautica (Di giovedì 19 maggio 2022) E’ stataieri, mercoledì 18 maggio, presso la storica biblioteca di Palazzoladel, evento organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con SSi Sports & Events e la.Il2022, patrocinato dal CONI e supportato dalla FIV e dalla Lega Navale Italiana, partirà da Genova il 12 giugno e si concluderà a Venezia l’8 luglio, con una serie di eventi velici multi-disciplina in un concept esclusivo tutto “italiano”, composto da tappe che toccheranno alcune delle più belle località marittime italiane: Genova, La Maddalena, Formia, Crotone, Brindisi, Vieste, Ancona e Venezia....

Advertising

__Dissacrante__ : Ordinanza esercitazioni Marina Militare Italiana. #Sardegna - Pillandia : @marianostefani1 Solo per la precisione: la Svezia invece condivide il confine marittimo con la Russia. In particol… - Michele_Arnese : RT @giovamartinelli: Tra i programmi per la nostra Marina Militare, quelli per la US Navy, le FREMM per la Marina Indonesiana e i progetti… - CharlesLydgate : ••• Cartina molto interessante. L'area indicata è la penisola di Kola è ha a che fare con Marina Militare Russa. L… - Claudio07071959 : RT @giovamartinelli: Tra i programmi per la nostra Marina Militare, quelli per la US Navy, le FREMM per la Marina Indonesiana e i progetti… -