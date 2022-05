Maria De Filippi ha “copiato” Maurizio Costanzo? Svelato il retroscena (Di giovedì 19 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maria De Filippi ha preso spunto dal marito Maurizio Costanzo. È questa l’indiscrezione che è emersa nelle ultime ore e a rivelarla è stata uno dei volti più popolari della tv. Ecco che cosa ha confessato. In tutti questi anni, la coppia di conduttori è stata al centro dell’attenzione. Al di là della loro vita Leggi su youmovies (Di giovedì 19 maggio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.Deha preso spunto dal marito. È questa l’indiscrezione che è emersa nelle ultime ore e a rivelarla è stata uno dei volti più popolari della tv. Ecco che cosa ha confessato. In tutti questi anni, la coppia di conduttori è stata al centro dell’attenzione. Al di là della loro vita

Advertising

Cosmopolitan_IT : La ballerina Giulia Stabile è pronta a cedere il testimone al nuovo vincitore del talent di Maria De Filippi, non s… - rtl1025 : ???? Quinta serata di #TuttoAccadeSuRTL1025 con @AmorosoOF. Penultima tappa del viaggio della cantante salentina vers… - itsxandree : RT @__cinzia___: cosa c’è su twitter quando non riesco a dormire: ?????? cosa c’è quando crollo per il sonno: il papa, justin bieber a napoli,… - __cinzia___ : cosa c’è su twitter quando non riesco a dormire: ?????? cosa c’è quando crollo per il sonno: il papa, justin bieber a… - infoitcultura : Lorella Cuccarini resta ad Amici? La risposta (che cita Maria De Filippi) -