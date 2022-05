Marco Mengoni porta il suo monologo a Le Iene: “Sto male per colpa mia” (Di giovedì 19 maggio 2022) Ieri sera, su Italia 1, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene. Ormai, ad ogni appuntamento, vIene dato grande spazio ai monologhi. Solitamente, la produzione sceglie per il ruolo una personalità di spicco del mondo dello spettacolo. Questa volta è stato Marco Mengoni a esibirsi in un discorso dolce e ricco di emozioni. Il cantante, che ha fatto preoccupare tutti a causa della rottura del legamento crociato, si è lasciato andare a una riflessione molto profonda sulla vita. Ha parlato del suo stato d’animo e della considerazione che gli altri hanno di lui. Si è soffermato anche sul concetto di gentilezza e di rispetto verso il prossimo. Potrebbe interessarti: Le Iene, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Le Iene, Marco ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 19 maggio 2022) Ieri sera, su Italia 1, è andata in onda una nuova puntata de Le. Ormai, ad ogni appuntamento, vdato grande spazio ai monologhi. Solitamente, la produzione sceglie per il ruolo una personalità di spicco del mondo dello spettacolo. Questa volta è statoa esibirsi in un discorso dolce e ricco di emozioni. Il cantante, che ha fatto preoccupare tutti a causa della rottura del legamento crociato, si è lasciato andare a una riflessione molto profonda sulla vita. Ha parlato del suo stato d’animo e della considerazione che gli altri hanno di lui. Si è soffermato anche sul concetto di gentilezza e di rispetto verso il prossimo. Potrebbe interessarti: Le, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata Le...

Advertising

VanityFairIt : In anteprima un estratto della nuova puntata de Il Riff di Marco Mengoni con Elisa come ospite - MarioManca : #MarcoMengoni ospita Elisa nel suo podcast: ecco l'anteprima - fanpage : 'L’unica cosa che possiamo fare è cercare di occuparci del nostro casino personale, cercando quanto più possibile,… - noe_m1_ : RT @fanpage: 'L’unica cosa che possiamo fare è cercare di occuparci del nostro casino personale, cercando quanto più possibile, di non inca… - Seimparassimo : RT @SocialArtistOF2: È andato in onda ieri sera a #LeIene il monologo di Marco Mengoni. Il cantautore ha parlato di sé, in un momento singo… -