Mancini | senti Senesi | “Vi spiego perché ho detto no all’Italia!”

(Di giovedì 19 maggio 2022) Il difensore del Feyenoord, Marcos, svela di essere stato vicino alla convocazione con la Nazionale Italiana, nonostante fosse argentino, per via delle origini dei suoi avi. Pilastro del Feyenoord che si appresta a sfidare la Roma in finale di Conference League, recentemente si è riscoperto ambito sia dall’Argentina che dall’Italia, tanto che ha dovuto fare una scelta: vestire la maglia Albiceleste o quella Azzurra.Italia ArgentinaNei mesi scorsi si è infatti parlato della possibilità che Robertopotesse convocarlo sfruttando le sue origini italiane ed il fatto che in realtà ci sia stato un qualcosa di molto concreto in ballo, è stato confermato dallo stessoa Olè : “La verità è che è molto bello essere apprezzato da due Nazionali, ne sono felicevuol dure che ...

Advertising

Mancini ha già iniziato a visionare personalmente ... "In percentuale sono zero le possibilità. Abbiamo sentito la Fifa per avere un momento d'ebrezza ma è finita lì. L'Europa ha 13 posti ...“La stanchezza nelle ultime due partite della stagione non si deve far sentire, non deve essere un alibi, è una parola che non deve entrare nel nostro spogliatoio la stanchezza. Abbiamo avuto una part ...