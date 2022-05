Maggio forse sarà il più caldo della storia meteo italiana (Di giovedì 19 maggio 2022) Il mese in corso potrebbe essere il Maggio più caldo della storia meteo italiana. Lo sottolinea Andrea Garbinato, meteorologo del sito iLmeteo.it, secondo il quale nei prossimi giorni si registreranno fino a 36 gradi. A determinare l'impennata delle temperature è il "persistente" anticiclone Hannibal, che, sottolinea l'esperto, è alla ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 19 maggio 2022) Il mese in corso potrebbe essere ilpiù. Lo sottolinea Andrea Garbinato,rologo del sito iL.it, secondo il quale nei prossimi giorni si registreranno fino a 36 gradi. A determinare l'impennata delle temperature è il "persistente" anticiclone Hannibal, che, sottolinea l'esperto, è alla ...

