“Ma cosa ti è successo?”. Le Iene, Marco Mengoni si presenta così. Belen preoccupata (Di giovedì 19 maggio 2022) Marco Mengoni a Le Iene. È successo durante la puntata del 18 maggio 2022. Ma una cosa ha stupito tutti: il fatto che il cantante portasse le stampelle. Mengoni infatti si è presentato in studio con delle grucce e i tanti fan dell’artista si sono subito allarmati. Poco dopo, lo stesso Marco Mengoni ha spiegato perché si sta attualmente muovendo con l’aiuto delle stampelle e sopratutto cosa gli è successo. Il cantante si è prima esibito, seduto su un letto, con il suo nuovo singolo No Stress. Poco dopo si è messo a fare due chiacchiere con la padrona di casa Belen Rodriguez. Naturalmente la conduttrice ha chiesto subito al cantante di Ronciglione cosa gli fosse ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022)a Le. Èdurante la puntata del 18 maggio 2022. Ma unaha stupito tutti: il fatto che il cantante portasse le stampelle.infatti si èto in studio con delle grucce e i tanti fan dell’artista si sono subito allarmati. Poco dopo, lo stessoha spiegato perché si sta attualmente muovendo con l’aiuto delle stampelle e sopratuttogli è. Il cantante si è prima esibito, seduto su un letto, con il suo nuovo singolo No Stress. Poco dopo si è messo a fare due chiacchiere con la padrona di casaRodriguez. Naturalmente la conduttrice ha chiesto subito al cantante di Ronciglionegli fosse ...

