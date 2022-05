M5s | Ricciardi | “Stefania Craxi? Siamo alla restaurazione totale | sua elezione è stata un giochino di poltrone di Renzi e centrodestra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) “L’dia presidente della Commissione Esteri del Senato?ormaicompleta. Si è trattato di un accordo su, fatto da una parte della maggioranza con Fratelli d’Italia, una roba che non sta assolutamente né in cielo, né in terra”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dal vicepresidente del M5s, Riccardo, all’indomani dell’della senatrice di Forza Italia,, a presidente della Commissione Esteri del Senato, dopo le dimissioni del pentastellato Vito Petrocelli. Il deputato del M5s spiega: “Non è stato un nostro errore candidare Licheri. Il punto è che qualsiasi nome proposto dal M5s per quel ...