M5s, nuove regole per il “mandato zero”: a Messina deputata regionale al secondo giro si candida in Comune (anche se ancora in carica) (Di giovedì 19 maggio 2022) Nuova regola per il M5s. Per le amministrative del 2022 cambia il regolamento e un cavillo permette la candidatura al Comune di una consigliera regionale ancora in carica. Succede a Messina con la capolista del M5s Valentina Zafarana. Consigliera regionale dei Cinquestelle, Zafarana è molto stimata sia dal suo stesso gruppo che dagli alleati, che infatti le avevano proposto in un primo momento di candidarsi alla più alta carica della città dello Stretto, salvo poi convergere sul dem Franco De Domenico. Adesso, invece, con “spirito di sacrificio, per amore della mia città”, ha sottolineato lei, si presenta come vice sindaca del candidato del Pd e come capolista nella lista dei Cinquestelle. Questo nonostante sia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Nuova regola per il M5s. Per le amministrative del 2022 cambia il regolamento e un cavillo permette latura aldi una consiglierain. Succede acon la capolista del M5s Valentina Zafarana. Consiglieradei Cinquestelle, Zafarana è molto stimata sia dal suo stesso gruppo che dagli alleati, che infatti le avevano proposto in un primo momento dirsi alla più altadella città dello Stretto, salvo poi convergere sul dem Franco De Domenico. Adesso, invece, con “spirito di sacrificio, per amore della mia città”, ha sottolineato lei, si presenta come vice sindaca delto del Pd e come capolista nella lista dei Cinquestelle. Questo nonostante sia ...

