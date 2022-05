L’oceano è la risorsa più importante del nostro pianeta | dice il Commissario europeo Virginijus Sinkevi?ius

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 19 maggio 2022) L’Unione europea può e deve l’ambizione di guidare la sostenibilità degli oceani. È un obiettivo sfidante ma anche un’aspirazione in linea con i target del Green Deal– l’insieme di iniziative proposte dalla Commissione europea per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050 – che non può prescindere dalla tutela di unaindispensabile come gli oceani. La Giornata Marittima Europea (European Maritime Day) organizzata a Ravenna – 19 e 20 maggio – è l’occasione migliore per sottolineare il contributo dell’economia blu sostenibile alla ripresa post-pandemica e alla transizione ambientale delsistema economico. «Incontri europei come questo rafforzano ulteriormente ilimpegno a cooperare e trovare soluzioni comuni:è probabilmente lapiù ...