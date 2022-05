"Lo ho sentito con le mie orecchie". La confessione di Barbara Palombelli: il giorno che le ha stravolto la vita (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di confessioni per Barbara Palombelli, a cuore aperto nel corso de Lo sportello di Forum, la trasmissione in onda su Rete 4 nella puntata di oggi, giovedì 19 maggio. La conduttrice, introducendo il caso del giorno, ha usato una citazione di Santa Teresa di Calcutta: "Non accontentiamoci di dare solo del denaro, perché non è sufficiente. Vorrei che ci fossero più persone ad offrire le loro mani per servire e i loro cuori per amare", ha affermato. Una citazione apparsa sul maxi-schermo in studio. Dunque, la Palombelli ha ammesso, visibilmente emozionata: "Ho avuto una gran fortuna, quella di sentire con le mie orecchie questa frase". Già, perché conobbe personalmente, faccia a faccia, Madre Teresa prima che lasciasse questo mondo. In passato, la Palombelli ha più volte ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Tempo di confessioni per, a cuore aperto nel corso de Lo sportello di Forum, la trasmissione in onda su Rete 4 nella puntata di oggi, giovedì 19 maggio. La conduttrice, introducendo il caso del, ha usato una citazione di Santa Teresa di Calcutta: "Non accontentiamoci di dare solo del denaro, perché non è sufficiente. Vorrei che ci fossero più persone ad offrire le loro mani per servire e i loro cuori per amare", ha affermato. Una citazione apparsa sul maxi-schermo in studio. Dunque, laha ammesso, visibilmente emozionata: "Ho avuto una gran fortuna, quella di sentire con le miequesta frase". Già, perché conobbe personalmente, faccia a faccia, Madre Teresa prima che lasciasse questo mondo. In passato, laha più volte ...

