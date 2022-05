“Lo ha fatto per sua figlia”. Morto nel cassonetto dei vestiti, ipotesi choc dopo la scoperta del cadavere (Di giovedì 19 maggio 2022) Morto cassonetto Venezia, scoperta l’identità dell’uomo trovato senza vita e il cui corpo è rimasto incastrato in uno dei contenitori per la raccolta degli abiti usati a Mestre, in provincia di Venezia, in Veneto. Si chiamava Mihai Enache, aveva 29 anni, era sposato e aveva una figlia piccola. Il ragazzo Morto nel cassonetto a Venezia non era un clochard come ipotizzato inizialmente. Come riporta Venezia Today Mihai Enache viveva in un appartamento in affitto con la madre a Mestre e aveva trovato lavoro come elettricista alla Fincantieri di Marghera. La moglie e la figlia piccola erano rimaste in Moldavia ma presto lo avrebbero raggiunto. Morto cassonetto Venezia, Mihai Enache cercava vestiti per la ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 19 maggio 2022)Venezia,l’identità dell’uomo trovato senza vita e il cui corpo è rimasto incastrato in uno dei contenitori per la raccolta degli abiti usati a Mestre, in provincia di Venezia, in Veneto. Si chiamava Mihai Enache, aveva 29 anni, era sposato e aveva unapiccola. Il ragazzonela Venezia non era un clochard come ipotizzato inizialmente. Come riporta Venezia Today Mihai Enache viveva in un appartamento in affitto con la madre a Mestre e aveva trovato lavoro come elettricista alla Fincantieri di Marghera. La moglie e lapiccola erano rimaste in Moldavia ma presto lo avrebbero raggiunto.Venezia, Mihai Enache cercavaper la ...

