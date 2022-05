LIVE – Israele-Italia 0-1, Europei Under 17 2022 (DIRETTA) (Di giovedì 19 maggio 2022) La DIRETTA LIVE di Israele-Italia, match valevole il secondo match degli Europei Under 17 2022. Si continua e gli azzurri vorranno certamente trovare una vittoria, dopo essere stati sconfitti nel match d’esordio contro la Germania. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di giovedì 19 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI CLASSIFICHE E RISULTATI COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA DIRETTA Israele-Italia 0-1 (76? Esposito) 80? L’Italia stringe i denti per cercare di preservare questi tre punti fondamentali. 76? ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Ladi, match valevole il secondo match degli17. Si continua e gli azzurri vorranno certamente trovare una vittoria, dopo essere stati sconfitti nel match d’esordio contro la Germania. Calcio d’inizio alle ore 19:00 di giovedì 19 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. IL CALENDARIO DEGLI AZZURRI CLASSIFICHE E RISULTATI COME VEDERE LA PARTITA IN TV AGGIORNA LA0-1 (76? Esposito) 80? L’stringe i denti per cercare di preservare questi tre punti fondamentali. 76? ...

