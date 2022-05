LIVE – Giro d’Italia 2022, dodicesima tappa Parma-Genova: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA (Di giovedì 19 maggio 2022) La DIRETTA scritta della dodicesima tappa del Giro d’Italia 2022, la Parma-Genova di 204 chilometri. Una frazione tutta da vivere, con un risultato reso incerto dal percorso piuttosto mosso della seconda parte della giornata. Juanpe Lopez cerca di mantenere ancora la maglia rosa, mentre sono tantissimi i pretendenti alla vittoria di tappa. Sportface vi racconterà con aggiornamenti LIVE in tempo reale la corsa, senza farvi perdere nulla fin dal chilometro zero. Segui il LIVE a partire dalle 12:05 dodicesima tappa: PERCORSO E ALTIMETRIA Giro 2022: IL CALENDARIO COMPLETO COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING AGGIORNA ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Lascritta delladel, ladi 204 chilometri. Una frazione tutta da vivere, con un risultato reso incerto dal percorso piuttosto mosso della seconda parte della giornata. Juanpe Lopez cerca di mantenere ancora la maglia rosa, mentre sono tantissimi i pretendenti alla vittoria di. Sportface vi racconterà conin tempo reale la corsa, senza farvi perdere nulla fin dal chilometro zero. Segui ila partire dalle 12:05: PERCORSO E ALTIMETRIA: IL CALENDARIO COMPLETO COME SEGUIRE LA CORSA IN TV E STREAMING AGGIORNA ...

