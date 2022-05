L'italo - argentino Senesi rivela: 'Mi ha cercato Mancini, gli ho risposto che...' (Di giovedì 19 maggio 2022) Mercoledì avrà una nuova importante vetrina nella finale di Conference League contro la Roma, nel frattempo Marcos Senesi ragiona sul suo futuro in nazionale. Il difensore del Feyenoord, 25enne di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 19 maggio 2022) Mercoledì avrà una nuova importante vetrina nella finale di Conference League contro la Roma, nel frattempo Marcosragiona sul suo futuro in nazionale. Il difensore del Feyenoord, 25enne di ...

