“L’Italia mi ha chiamato…” | Mancini spiazzato | spunta il rifiuto

Mancini avvierà un nuovo ciclo dell'Italia dopo la mancata qualificazione ai Mondiali ma un giocatore si tira fuori: spunta il rifiuto. Si prepara a voltare pagina la Nazionale. La mancata qualificazione ai Mondiali in programma in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre continua ad essere una ferita aperta per il Ct Roberto Mancini

asroma4590 : RT @HungryMarcio: Senesi: 'Roberto Mancini mi ha chiamato per l'Italia ma ho scelto l'Argentina' Ok, ha appena superato i requisiti minimi… - romanewseu : Feyenoord, Senesi: ” La Roma arriverà con più ritmo rispetto a noi. Mi ha chiamato l’Italia, ma ho scelto l’Argenti… - Lorenz00902 : RT @HungryMarcio: Senesi: 'Roberto Mancini mi ha chiamato per l'Italia ma ho scelto l'Argentina' Ok, ha appena superato i requisiti minimi… - HungryMarcio : Senesi: 'Roberto Mancini mi ha chiamato per l'Italia ma ho scelto l'Argentina' Ok, ha appena superato i requisiti… - LAROMA24 : Senesi: 'La Roma arriverà con più ritmo alla finale. Mancini mi ha chiamato per l'Italia ma ho scelto l'Argentina'… -

