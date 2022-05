“L’ignoranza è forza”: la Bielorussia vieta la vendita di 1984 di Orwell (Di giovedì 19 maggio 2022) Il romanzo scritto da George Orwell nel 1948 viene spesso utilizzato per descrivere lo stato attuale del Mondo. Spesso con alcune forzature e con interpretazioni che vanno addirittura oltre il messaggio intrinseco all’interno delle righe scritte dallo scrittore britannico pochi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Un testo utilizzato, in epoca moderna, da chi – per esempio – cita (senza alcun rilievo) la “dittatura sanitaria” figlia della pandemia. Interpretazioni libere che fanno parte della storia della letteratura. Ma questa storia non potrà più essere letta in un Paese, perché “1984” di Orwell è stato vietato in Bielorussia. ? ???????? ?????????? ?????? ?????? ?????? «1984»https://t.co/PwJErkSMqI pic.twitter.com/gxieTLWejl — ???? ???? (@nashaniva) May ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Il romanzo scritto da Georgenel 1948 viene spesso utilizzato per descrivere lo stato attuale del Mondo. Spesso con alcuneture e con interpretazioni che vanno addirittura oltre il messaggio intrinseco all’interno delle righe scritte dallo scrittore britannico pochi anni dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Un testo utilizzato, in epoca moderna, da chi – per esempio – cita (senza alcun rilievo) la “dittatura sanitaria” figlia della pandemia. Interpretazioni libere che fanno parte della storia della letteratura. Ma questa storia non potrà più essere letta in un Paese, perché “” diè statoto in. ? ???????? ?????????? ?????? ?????? ?????? «»https://t.co/PwJErkSMqI pic.twitter.com/gxieTLWejl — ???? ???? (@nashaniva) May ...

