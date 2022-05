Advertising

Gab_Si_ : @Alessan98059903 @GiovaQuez Vero,come è anche vero che non ricordo premier che vengono cambiati con la stessa frequ… - livia64livia : @PiazzapulitaLA7 @GiuseppeConteIT Che vomito. Quando recitava la parte da premier non era malaccio… adesso che fa il grillino…penoso! -

ilGiornale.it

L'exattacca i renziani, ma c'è chi non esclude un regolamento di conti interno. "Il candidato doveva essere per forza Licheri, vicino a Conte e a Paola Taverna, e per questo l'ha pagata", ..."E' stata la Lega a tradire, ci avevano assicurato i voti" confida un senatorealla fine di una giornata che segna probabilmente uno spartiacque nella legislatura. Tra le ... L'exchiama ... L'ex premier grillino sempre perdente. Quella serie nera dal Colle alle nomine Da quando guida i 5s, Conte punta sui candidati sbagliati. Il suo primo flop fu con Licheri, che ieri ha fatto il bis. E i suoi ora si sfogano: vince solamente se corre da ...Il patatrac era talmente annunciato che nel Pd avanza un sospetto: "La sconfitta sulla commissione Esteri Conte l'ha cercata, per poter recitare il ruolo da vittima" ...