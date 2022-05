L’Eredità 19 maggio 2022, Alberto alla sua prima ghigliottina non indovina la parola (Di giovedì 19 maggio 2022) Nella puntata di quest’oggi – 19 maggio 2022 – è giunto per al gioco finale de L’Eredità il campione Alberto, alla sua prima ghigliottina. Il neo-campione s’è ritrovato a concorrere per un bottino di 120.000 euro dopo un entusiasmante percorso netto (senza nemmeno un dimezzamento) e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi: Goffredo Parise Casa Festa Ufficiale Annunciare. Il neo-campione s’è così espresso in merito alla parola scelta e scritta dopo il canonico tempo di riflessione: “Sono ottimista. Mediamente ottista”. La parola scelta dal neo-campione quest’oggi è stata Nozze e l’ottimismo è parso ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 19 maggio 2022) Nella puntata di quest’oggi – 19– è giunto per al gioco finale deil campionesua. Il neo-campione s’è ritrovato a concorrere per un bottino di 120.000 euro dopo un entusiasmante percorso netto (senza nemmeno un dimezzamento) e s’è trovato dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz perre lamisteriosa di oggi: Goffredo Parise Casa Festa Ufficiale Annunciare. Il neo-campione s’è così espresso in meritoscelta e scritta dopo il canonico tempo di riflessione: “Sono ottimista. Mediamente ottista”. Lascelta dal neo-campione quest’oggi è stata Nozze e l’ottimismo è parso ...

