Legalità | un racconto dedicato all’omonima Giornata nazionale

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 19 maggio 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. 30 anni fa il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani venivsano assassinati nella drammatica strage di Capaci da Cosa Nostra. 10 anni dopo in loro memoria e di tutte le vittime di mafia è stata istituita nel 2002 ladella. Ad essa èil nostrodi oggi. Laera qualcosa che aveva visto solo sui libri di scuola pensando sempre che in fondo non le riguardasse. D’altronde che problema avrebbe mai potuto avere con la criminalità una ragazza di una ricca famiglia milanese come Anna Costanzi.Poi la decisione di fare qualcosa di nuovo con l’amica del cuore e procurarsi qualche grammo di cocaina per divertirsi. E invece si ritrovò ...