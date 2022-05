Lecce, UFFICIALE il rinnovo di mister Baroni: il comunicato (Di giovedì 19 maggio 2022) Marco Baroni, tecnico del neopromosso Lecce, ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con i giallorossi: la nota del club Il Lecce, tramite i propri canali ufficiali, ha comunicato il rinnovo del tecnico Marco Baroni. Alla guida del club in Serie A, il prossimo anno, ci sarà ancora lui. LA NOTA – «L’U.S. Lecce comunica di aver rinnovato il rapporto contrattuale con il tecnico Marco Baroni, in scadenza il 30/06/2022, fino al termine della stagione sportiva 2022/23». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) Marco, tecnico del neopromosso, ha ufficialmente rinnovato il proprio contratto con i giallorossi: la nota del club Il, tramite i propri canali ufficiali, haildel tecnico Marco. Alla guida del club in Serie A, il prossimo anno, ci sarà ancora lui. LA NOTA – «L’U.S.comunica di aver rinnovato il rapporto contrattuale con il tecnico Marco, in scadenza il 30/06/2022, fino al termine della stagione sportiva 2022/23». L'articolo proviene da Calcio News 24.

