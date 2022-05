Le quote di genere nel mondo dei manichini (Di giovedì 19 maggio 2022) Basta, dare notizie sul passato! Iniziamo a dedurne qualcuna sul futuro, è più interessante. Ad esempio: una ricerca dell’università di Plymouth suggerisce di introdurre nei crash test delle automobili dei manichini donna. Ed è una rara buona notizia per questo 2022: i dati dimostrano che la conformazione femminile è differente da quella maschile e bisogna tenerne presente nelle simulazioni di incidente stradale, introducendo le quote rosa nel mondo dei manichini. Nel 2023 quindi si porrà il problema di come considerare i manichini genderfluid, quelli maschi su cui sono state montate delle caratteristiche femminili. Nel 2024 scoppierà il caso del manichino che si identifica come manichina. Nel 2025 la legislazione sarà aggiornata per rendere obbligatoria la presenza a bordo, nel corso dei crash test, ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 19 maggio 2022) Basta, dare notizie sul passato! Iniziamo a dedurne qualcuna sul futuro, è più interessante. Ad esempio: una ricerca dell’università di Plymouth suggerisce di introdurre nei crash test delle automobili deidonna. Ed è una rara buona notizia per questo 2022: i dati dimostrano che la conformazione femminile è differente da quella maschile e bisogna tenerne presente nelle simulazioni di incidente stradale, introducendo lerosa neldei. Nel 2023 quindi si porrà il problema di come considerare igenderfluid, quelli maschi su cui sono state montate delle caratteristiche femminili. Nel 2024 scoppierà il caso del manichino che si identifica come manichina. Nel 2025 la legislazione sarà aggiornata per rendere obbligatoria la presenza a bordo, nel corso dei crash test, ...

