Le parole di Barbero su nazismo e Ucraina che spaccano i social | VIDEO (Di giovedì 19 maggio 2022) “Ci sono stati reparti delle SS che parlavano ucraino e hanno collaborato con i nazisti fino all’ultimo. Ciò non fa parte della loro narrazione, del resto chi se ne vanterebbe oggi. Questo fa sì però che se qualcuno in Ucraina è ancora attaccato a quel passato nazista, nella narrazione ufficiale si dice che è un fenomeno irrilevante, marginale”: Alessandro Barbero parla in VIDEOcollegamento con alcuni studenti del liceo Torricelli di Somma Vesuviana e le sue parole vengono utilizzate dagli account filorussi per continuare a puntare il dito sull’Ucraina e giustificare le azioni di Vladimir Putin. “La Russia – ha spiegato lo storico – ha giustificato la sua azione facendo riferimento ai nazisti, alla memoria. Che ovviamente è una memoria selettiva. Ma anche l’Ucraina guarda molto al ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) “Ci sono stati reparti delle SS che parlavano ucraino e hanno collaborato con i nazisti fino all’ultimo. Ciò non fa parte della loro narrazione, del resto chi se ne vanterebbe oggi. Questo fa sì però che se qualcuno inè ancora attaccato a quel passato nazista, nella narrazione ufficiale si dice che è un fenomeno irrilevante, marginale”: Alessandroparla incollegamento con alcuni studenti del liceo Torricelli di Somma Vesuviana e le suevengono utilizzate dagli account filorussi per continuare a puntare il dito sull’e giustificare le azioni di Vladimir Putin. “La Russia – ha spiegato lo storico – ha giustificato la sua azione facendo riferimento ai nazisti, alla memoria. Che ovviamente è una memoria selettiva. Ma anche l’guarda molto al ...

