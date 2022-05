Le Iene, Marco Mengoni fa il monologo con la stampella: ecco il motivo. Il suo messaggio: “Spesso sto male per colpa mia, mi occupo delle aspettative…” (Di giovedì 19 maggio 2022) È stato Marco Mengoni l’ospite d’eccezione della puntata de Le Iene andata in onda ieri 18 maggio. Il cantante di Ronciglione ha aperto la puntata cantando il nuovo singolo ‘No Stress‘, seduto su un letto. Terminata l’esibizione, Belén Rodriguez si è accomodata accanto a lui tenendo una stampella in mano: “Per me sei il più bravo di tutti, sei il mio preferito”, ha detto la showgirl. “Lo dici a tutti?”, ha replicato Mengoni. “No, sai come sono fatta. Non lo dico a nessuno – ha risposto lei -. Ora però mi devi spiegare che cosa è successo“. Quindi il cantante ha raccontato: “È successo quello che succede a tutti. Ovvero fare un piccolo incidente e, credevo fosse una contusione, invece no. Se n’è andato un attimo il legamento del crociato e quindi niente. Pian piano mi rimetto a posto, poi me lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) È statol’ospite d’eccezione della puntata de Leandata in onda ieri 18 maggio. Il cantante di Ronciglione ha aperto la puntata cantando il nuovo singolo ‘No Stress‘, seduto su un letto. Terminata l’esibizione, Belén Rodriguez si è accomodata accanto a lui tenendo unain mano: “Per me sei il più bravo di tutti, sei il mio preferito”, ha detto la showgirl. “Lo dici a tutti?”, ha replicato. “No, sai come sono fatta. Non lo dico a nessuno – ha risposto lei -. Ora però mi devi spiegare che cosa è successo“. Quindi il cantante ha raccontato: “È successo quello che succede a tutti. Ovvero fare un piccolo incidente e, credevo fosse una contusione, invece no. Se n’è andato un attimo il legamento del crociato e quindi niente. Pian piano mi rimetto a posto, poi me lo ...

Advertising

fanpage : 'Io ho imparato che quello che vogliono gli altri non può contare più di ciò che voglio io, perché alla fine i cont… - fanpage : 'L’unica cosa che possiamo fare è cercare di occuparci del nostro casino personale, cercando quanto più possibile,… - Raffaellamar : RT @fanpage: 'L’unica cosa che possiamo fare è cercare di occuparci del nostro casino personale, cercando quanto più possibile, di non inca… - Annalis75327421 : RT @Piergiulio58: Marco Mengoni è stato ospite nella puntata di mercoledì 18 maggio de Le Iene. Il cantante si è espresso sulla necessità d… - LucailCasa : Le Iene, Marco Mengoni fa il monologo con la stampella: ecco il motivo. Il suo messaggio: “Spesso sto male per colp… -