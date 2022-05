Le concessioni balneari mettono in crisi il governo Il centrodestra accusa | atteggiamento incomprensibile

(Di giovedì 19 maggio 2022) Nell'ultima bozza di riformulazione del testo si prevede che l'iter per lo sblocco delle gare per lesi completi nel 2024 e anzi nelc'è chi spinge anche per allungare l'orizzonte. Ma la sentenza del Consiglio di stato prevede la decadenza delle attualia fine 2023, da qui l'impasse con Forza Italia e Lega che questa mattina hanno chiesto ulteriori approfondimenti insistendo sulla necessità che le votazioni sul provvedimento inizino solo in presenza di un accordo sul tema delle, con l'esecutivo che tiene il punto. Questa mattina il premier Draghi ha iniziato una serie di interlocuzioni proprio con esponenti della coalizione di. Fonti parlamentari della coalizione riferiscono che ...

Il provvedimento è ancora arenato a causa della spinosa questione delledel. La mossa è di fatto uno schiaffo a M5S e Lega , i più critici sul provvedimento per motivi opposti. ...... in particolare, il tema della direttiva Bolkestein e delle, tra l'altro recentemente rimessi in discussione dal Tar di Lecce . Ebbene, qualche ore prima l'ex Ministro dell'...In particolare, sempre secondo fonti ministeriali, l'attenzione è rivolta alla riforma della Concorrenza e alla necessità di sbloccare le concessioni per i balneari. Le stesse fonti non escludono in ...Nell’ultima bozza di riformulazione del testo si prevede che l’iter per lo sblocco delle gare per le concessioni balneari si completi nel ...