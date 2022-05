(Di giovedì 19 maggio 2022) Lasono vicini a trovare l’per ildi contratto. Cifre eIl vertice andato in scena ieri a Formello tra Claudio Lotito ed Enzo Raiola ha dato i suoi frutti. Se per Romagnoli la distanza va via via assottigliandosi, persiamo vicini alla fumata bianca. Secondo Il Corriere della Sera, infatti, c’è già una base di accordo con il difensore in scadenza. Lo spagnolo dovrebbe mettere la firma su un contratto di quattro anni a un milione a stagione più bonus. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

LALAZIOMIA : Il Messaggero| Milinkovic si allontana dalla Juve, ma niente rinnovo oltre il 2024 - LazioNews_24 : Fumata bianca vicina per #Patric - Melania9811 : RT @RidTheRock: Nico Schira conferma che #Bernardeschi pensava di avere diverse offerte e ha lasciato Raiola perchè gli proponeva un rinnov… - sportli26181512 : La Juve ha scelto: niente Milinkovic, punta tutto su Pogba: Arrivare all’ex è più semplice che trattare per il camp… - liviorozi : RT @RidTheRock: Nico Schira conferma che #Bernardeschi pensava di avere diverse offerte e ha lasciato Raiola perchè gli proponeva un rinnov… -

Calcio News 24

ROMA - Nuovo incontro per Patric e Romagnoli a Formello. Enzo Raiola, cugino del compianto Mino, gestisce i due difensori. Laha messo sul tavolo in primis ildel difensore. L'accordo era nell'aria, ora tutto appare in via di definizione. La firma sarebbe prevista per il weekend. Decisivo Sarri, che ha spinto ......ieri si è accennato anche aldi Patric, che spinge per un aumento sino a 1,2 milioni per firmare il quadriennale proposto. Nei prossimi giorni il nuovo summit decisivo. Juventus -, le ... Lazio, rinnovo Patric: intesa vicina. I dettagli La Lazio sta pensando ad una vera e propria rivoluzione in difesa in vista della prossima stagione. Luiz Felipe lascerò la Capitale a parametro zero, mentre Acerbi è sempre più in uscita nonostante si ...Il calciomercato della Lazio entra nel vivo: incontro per Alessio Romagnoli, ma non solo. Igli Tare prepara la strategia ...