Lazio, per il ruolo di portiere si pensa a Carnesecchi (Di giovedì 19 maggio 2022) La Lazio punta a Carnesecchi come estremo difensore per la prossima stagione. Il portiere viene da una ottima stagione alla Cremonese Il tema portiere in casa Lazio è sempre aperto ed attuale. In questo senso, La Repubblica riporta un interessante indiscrezione: Carnesecchi, estremo difensore dell'Atalanta, nell'ultimo anno in prestito alla Cremonese, ha messo i biancocelesti in cima alla lista delle proprie preferenze. I bergamaschi sono entrati nell'ordine di idee di cederlo e chiedono 15 milioni di euro: Tare non vorrebbe andare oltre i 10 più bonus. La pista potrebbe dunque scaldarsi nelle prossime settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

