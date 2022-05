Laura Pausini ha il Covid: «C'era qualcosa che non andava» (Di giovedì 19 maggio 2022) Attraverso un lungo post sui social, la cantante comunica di essere positiva al Covid: «Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così» Leggi su vanityfair (Di giovedì 19 maggio 2022) Attraverso un lungo post sui social, la cantante comunica di essere positiva al: «Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata, ma non era così»

Advertising

fanpage : Laura Pausini è positiva al Covid. L'annuncio della cantante a pochi giorni dal malore all'Eurovision - trash_italiano : Che poi tra poco finisce #Eurovision, ma noi resteremo qui almeno una settimana a cercare di capire il motivo dell’… - fraversion : possiamo dire che Laura Pausini, Alessandro Cattelan e Mika hanno portato a casa il loro compito in maniera impecca… - bethyyonekura : FACCIO TUTTO MA NON LASCIO DI AMARE ED DI PENSARE NELLA MIA LAURA PAUSINI se io VADO DORMIRE VIENI A LAURA… - radiosintony : 'Da giorni non mi sentivo bene': Laura Pausini dopo l'Eurovision ha il Covid #LauraPausini #Eurovision #Covid_19 -