Laura Pausini dopo il malore all’Eurovision | “Sono positiva al Covid”

Leggi su 361magazine

(Di giovedì 19 maggio 2022) L’artista è risultataalA dirlo è lei stessa,è risultataalilavuto durante l’ultima finale dell’Eurovision l’artista ha annunciato di aver contratto il virus. Durante la puntata di sabato si era assentata per 20 minuti: sembrava che avesse avuto un calo di pressione. In realtà c’era ben altro come ha detto lei stessa.e l’annuncio: “Ho il” «Ebbene sì, c’era qualcosa che non andava. Non mi sento bene da sabato. Ho pensato che fosse causato dalla stanchezza accumulata ma non era così. Ho appena scoperto di essereale per questo motivoisolata e non ...