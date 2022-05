Laura Chiatti la più bella al premio Anna Magnani ma dicono sia irriconoscibile (Di giovedì 19 maggio 2022) All’ottava edizione del premio Anna Magnani tanti gli artisti presenti, anche Laura Chiatti reduce dal successo del film Addio al Nubilato. La Chiatti ha ritirato un premio per la sua interpretazione ma prima ha sfilato sul red carpet lasciando tutti senza fiato. Bellissima Laura Chiatti, la più bella nel suo abito creato da Dolce & Gabbana, un abito nero molto sensuale, longuette in jersey ma audace tra trasparenze e laccetti. Un abito lingerie che tutti hanno apprezzato, innata la sua eleganza. Inoltre, il make up, i capelli raccolti, ogni dettaglio perfetto con i tacchi che altissimi completano il tutto. L’abbinamento tubino e bustier in pizzo ha fatto centro, Laura Chiatti ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 19 maggio 2022) All’ottava edizione deltanti gli artisti presenti, anchereduce dal successo del film Addio al Nubilato. Laha ritirato unper la sua interpretazione ma prima ha sfilato sul red carpet lasciando tutti senza fiato. Bellissima, la piùnel suo abito creato da Dolce & Gabbana, un abito nero molto sensuale, longuette in jersey ma audace tra trasparenze e laccetti. Un abito lingerie che tutti hanno apprezzato, innata la sua eleganza. Inoltre, il make up, i capelli raccolti, ogni dettaglio perfetto con i tacchi che altissimi completano il tutto. L’abbinamento tubino e bustier in pizzo ha fatto centro,...

