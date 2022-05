L'Atalanta blinda Zapata: rinnovo fino al 2025 (Di giovedì 19 maggio 2022) Un accordo siglato qualche mese fa, ma del quale si è saputo solo negli ultimi giorni. Duvan Zapata ha prolungato il suo contratto con l'Atalanta sino al 30 giugno 2025. Il legame precedente recava la ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 19 maggio 2022) Un accordo siglato qualche mese fa, ma del quale si è saputo solo negli ultimi giorni. Duvanha prolungato il suo contratto con l'sino al 30 giugno. Il legame precedente recava la ...

Advertising

Gazzetta_it : L'Atalanta blinda Zapata: rinnovo fino al 2025 #calciomercato - serieAnews_com : L'Atalanta blinda Zapata: il contratto della punta rinnovato fino al 2025, gelata l'Inter ?? - gazzettaGranata : L’Atalanta blinda Zapata, ecco perché è una buona notizia per il Toro #TorinoFC #FVCG #SFT - marinabeccuti : L'Atalanta blinda Zapata, ecco perché è una buona notizia per il Toro - Torinogranatait : L'Atalanta blinda Zapata, ecco perché è una buona notizia per il Toro -