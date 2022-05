Lasciamo la parola a Giulia | studentessa di Terza classico | a proposito dello spettacolo teatrale sull’Elena di Euripide

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 maggio 2022) “Vi piacerebbe andare a vedere una tragedia che andrà in scena a Milano mercoledì?” Questa è stata la proposta del prof. Zana in classe. Come poter rifiutare un invito del genere? È il sogno di chiunque conosce e studia questi miti vederli rappresentati dal vivo. Tanto più che la nostra curiosità era stata stuzzicata dalla dicitura: “Questa non è tanto una tragedia, quanto una tragi-commedia”. Ma come? Le tragedie non possono avere un lieto fine! Invece è possibile. L’Elena di, infatti, si conclude con il lieto fine in cui i protagonisti, Menelao ed Elena, riescono a fuggire insieme dall’Egitto e a ritornare in patria. Il famoso mercoledì arrivò e, dopo l’esperienza di prendere la metro lilla, aver mangiato una pizza in meno di cinque minuti e fatto una corsa sotto la pioggia per raggiungere in tempo il teatro, ci siamo seduti sulle poltroncine comode comode. ...