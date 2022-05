L' Aquila | le testimonianze | Ho lasciato la marcia inserita | ma il freno a mano non ricordo Il figlio le ha detto | Non ricordo cosa ho fatto

(Di giovedì 19 maggio 2022) La tragedia di Tommaso. Disposta la perizia sulla macchina per capire la dinamica ma la mamma che hail veicolo in sosta si difende: "Laera, ne sono certa, l'auto era bloccata, lo faccio sempre"

Il dramma del piccolo Tommaso, il bimbo morto ieri a L'dopo dopo essere stato travolto da un'auto nel giardino di un asilo, è anche il dramma di due ... assieme ad altreraccolte. ...... la donna della Passat che è finita nel giardino di un asilo a L'provocando la morte di un ... che stanno facendo tutta una serie di riscontri, assieme ad altreraccolte. Le accuse ...L’AQUILA – “Tutta la famiglia, non solo la signora, è a dir poco addolorata, sconvolta. Marito e moglie non riescono a darsi pace. I tre bambini sono sotto shock. È una tragedia nella tragedia. È una ...Cronaca L'Aquila - 19/05/2022 16:42 - "Sono sicura di aver lasciato la marcia inserita, il freno a mano non ricordo". E' quanto avrebbe affermato, secondo quanto riporta ...