L’Aquila | la donna indagata | “Ho provato a fermare la macchina con le mani”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 maggio 2022) “Me la sono vista passare avanti, holacon lema non ci sono riuscita. E ha colpito i bambini rompendo la recinzione”. Lo racconta lache ieri ha parcheggiato la Passat grigia che dopo pranzo è piombata sull’asilo di Pile uccidendo un bambino e ferendone altre cinque. La 38enne, che era andata all’asilo per riprendere le figlie, ha parlato per la prima volta con il suo avvocato Francesco Valentini, in vista dell’interrogatorio fissato dalla procura per stabilire come sia avvenuto l’incidente. “Mio figlio durante la corsa ha cercato di uscire dallasbattendo la testa dentro l’’abitacolo. Io e tutta la mia famiglia non riusciamo a darci pace, questa tragedia segnerà per la vita. Siamo sconvolti, addolorati”. Il freno a mano della vettura, ...