L'antenato del cabaret milanese è il brigante Gasparone (Di giovedì 19 maggio 2022) Storia del cabaret milanese (150 anni di spaventi). Non c’è dubbio! La prima contaminazione a Milano arrivò da Roma. Merito del brigante Gasparone. Mandato dal neonato stato unitario, in domicilio coatto ad Abbiategrasso (MI). Il più noto brigante della storia compì le sue azioni sotto lo Stato Pontificio. Dopo che Vittorio Emanuele prese Roma ci fu un’amnistia. Il bel Gasparone (aveva successo con donne di ogni censo) beneficiò di tale clemenza sabauda. Prese il vizio di girare nelle osterie di Trastevere e in cambio di qualche bicchiere, raccontava le sue malefatte. Tipo quando assaltò la diligenza postale Vienna-Ancona (guidata da due fidanzati umbri) con un carico mai visto. Il 95 per cento erano balle. La gente però andava volentieri a vederlo e a cercarlo. Stendhal si stupì in ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 19 maggio 2022) Storia del(150 anni di spaventi). Non c’è dubbio! La prima contaminazione a Milano arrivò da Roma. Merito del. Mandato dal neonato stato unitario, in domicilio coatto ad Abbiategrasso (MI). Il più notodella storia compì le sue azioni sotto lo Stato Pontificio. Dopo che Vittorio Emanuele prese Roma ci fu un’amnistia. Il bel(aveva successo con donne di ogni censo) beneficiò di tale clemenza sabauda. Prese il vizio di girare nelle osterie di Trastevere e in cambio di qualche bicchiere, raccontava le sue malefatte. Tipo quando assaltò la diligenza postale Vienna-Ancona (guidata da due fidanzati umbri) con un carico mai visto. Il 95 per cento erano balle. La gente però andava volentieri a vederlo e a cercarlo. Stendhal si stupì in ...

