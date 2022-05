L’acqua minerale secondo i professionisti della salute (Di giovedì 19 maggio 2022) Pratella – Acqua Lete, in collaborazione con Nutrimi, ha condotto un’indagine multi-target nell’ambito di una campagna informativa rivolta ai professionisti della salute. Oltre 500 esperti coinvolti per fare chiarezza sulle proprietà favorevoli alla salute delle acque minerali: in particolare, rispetto a quanto e come i minerali disciolti in essa possano incidere favorevolmente sullo stato nutrizionale e di salute dell’individuo.L’acqua minerale non è solo idratazione: il 42% dei professionisti intervistati considera le acque ricche in calcio preziose alleate nella gestione di patologie quali l’osteoporosi.L’acqua è un alimento e, grazie alla concentrazione di micronutrienti ed oligoelementi disciolti in essa, è una valida, quanto ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 19 maggio 2022) Pratella – Acqua Lete, in collaborazione con Nutrimi, ha condotto un’indagine multi-target nell’ambito di una campagna informativa rivolta ai. Oltre 500 esperti coinvolti per fare chiarezza sulle proprietà favorevoli alladelle acque minerali: in particolare, rispetto a quanto e come i minerali disciolti in essa possano incidere favorevolmente sullo stato nutrizionale e didell’individuo.non è solo idratazione: il 42% deiintervistati considera le acque ricche in calcio preziose alleate nella gestione di patologie quali l’osteoporosi.è un alimento e, grazie alla concentrazione di micronutrienti ed oligoelementi disciolti in essa, è una valida, quanto ...

Advertising

silviomass75 : @not_Jaywilliams @Giovanna8216 Non ricordavo la 4 e la 5. In effetti paragonare la vecchia Coppa Uefa a questa EL,… - faustacu : #chilhavisto sto poraccio s'è ammazzato con l' acqua minerale - VLeggeri : Come far crescere pomodori e peperoni durante l’inverno: riciclaggio creativo con bottiglie d'acqua minerale… - giocarmon : Manifesto dell'Acqua Minerale Tolentino dal libro: 'Le antiche pubblicità italiane di alimenti e bevande - Volume I… - EnricoFranchi15 : oggi ho pranzato (prima ho preso l'integratore brucia grassi Equilibra) e ho mangiato sfogliavelo Rana (tortellini… -