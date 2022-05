La Venezia di Monet, veduta italiana più pagata di sempre: asta da record da Sotheby's (Di giovedì 19 maggio 2022) Venezia spinge al rialzo le quotazioni di un Monet: nella sua prima apparizione alle aste, una veduta del 1908 del Canal Grande e Santa Maria della Salute è stata venduta per 56,6 milioni di dollari ... Leggi su leggo (Di giovedì 19 maggio 2022)spinge al rialzo le quotazioni di un: nella sua prima apparizione alle aste, unadel 1908 del Canal Grande e Santa Maria della Salute è stata venduta per 56,6 milioni di dollari ...

