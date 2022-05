La Turchia è la nuova Italia: come abbiamo perso un ruolo strategico fondamentale (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – La Turchia, sostanzialmente, si comporta da Italia. Pur disponendo di mezzi infinitamente inferiori, Ankara nella crisi ucraina sta giocando in modo attivo e concreto, ma soprattutto tutto sommato libero, nonostante l’appartenenza alla Nato. La Turchia fa ciò che dovrebbe fare l’Italia Lo spunto per la riflessione nasce da un’indovinatissima intervista di Libero a Daniele Lazzeri del Think Thank Il Nodo di Gordio. Lazzeri afferma chiaramente un concetto evidente che la stampa mainstream praticamente neanche prende in considerazione: ovvero lo status “da larva” che Roma ha assunto a livello internazionale, soprattutto dopo lo scoppio della guerra. Non che prima si navigasse in acque esattamente esaltanti, anzi: parliamo di un declino totale e vertiginoso, sulla scena mondiale, che prosegue imperterrito da ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag – La, sostanzialmente, si comporta da. Pur disponendo di mezzi infinitamente inferiori, Ankara nella crisi ucraina sta giocando in modo attivo e concreto, ma soprattutto tutto sommato libero, nonostante l’appartenenza alla Nato. Lafa ciò che dovrebbe fare l’Lo spunto per la riflessione nasce da un’indovinatissima intervista di Libero a Daniele Lazzeri del Think Thank Il Nodo di Gordio. Lazzeri afferma chiaramente un concetto evidente che la stampa mainstream praticamente neanche prende in considerazione: ovvero lo status “da larva” che Roma ha assunto a livello internazionale, soprattutto dopo lo scoppio della guerra. Non che prima si navigasse in acque esattamente esaltanti, anzi: parliamo di un declino totale e vertiginoso, sulla scena mondiale, che prosegue imperterrito da ...

Advertising

DiplomaziaTW : RT @IlPrimatoN: E Daniele Lazzeri (Nodo di Gordio) è tra coloro che hanno inquadrato il problema ?? @StelioFergola - IlPrimatoN : E Daniele Lazzeri (Nodo di Gordio) è tra coloro che hanno inquadrato il problema ?? @StelioFergola - koaz74 : RT @Daniele_Manca: Svezia e Finlandia nella Nato, la Turchia ora alza il prezzo. Erdogan ribadisce il suo no: le delegazioni dei due Paesi… - Alessan72994896 : RT @Daniele_Manca: Svezia e Finlandia nella Nato, la Turchia ora alza il prezzo. Erdogan ribadisce il suo no: le delegazioni dei due Paesi… - TheCorollary : RT @Daniele_Manca: Svezia e Finlandia nella Nato, la Turchia ora alza il prezzo. Erdogan ribadisce il suo no: le delegazioni dei due Paesi… -